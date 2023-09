L'uomo che si aggira completamente nudo di notte in strada

Succede anche questo. Un uomo, completamente nudo, è stato visto girovagare nel cuore della notte nel quartiere San Donato di Torino. Era in compagnia di un'altra persona, urlava e cantava e citofonava ai campanelli di uno stabile. Dopo aver ripetutamente provato a farsi aprire il portone da qualcuno, si legge nell’articolo di Claudio Martinelli di TorinoToday, l'uomo (che da quanto dicono i residenti sembrerebbe straniero) si è allontanato con l'amico (anche lui straniero), tenendo in una mano quelle che sembrerebbero essere delle mutande.

Svegliati dai rumori alcuni residenti della zona hanno chiamato le forze dell'ordine. Nel corso della notte, polizia e carabinieri hanno più volte fatto il giro del quartiere, ma dell’uomo nudo nessuna traccia. "Per fortuna era notte e nessuno bambino o minore era in giro per il quartiere", spiegano i residenti, rimasti senza parole per quanto successo nelle ore precedenti.

Continua a leggere su Today.it...