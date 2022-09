Spogliato e picchiato con una transenna in ferro per 50 euro e delle sigarette

Aggredito mentre cammina per strada, lasciato senza vestiti e picchiato con una transenna in ferro per 50 euro e un pacchetto di sigarette. E' quanto capitato a un uomo a Partinico (Palermo). Due uomini, di 30 e 23 anni sono stati arrestati dalla polizia perché ritenuti gli autori della brutale rapina avvenuta nella notte.

Secondo gli inquirenti i due, probabilmente sotto l'effetto dell'alcol, avrebbero denudato e colpito con una transenna in ferro e altri oggetti contundenti la vittima. L'uomo, ancora sotto choc, ha raggiunto a piedi il commissariato e fornito una descrizione dei suoi aggressori. Nel giro di pochi minuti, gli agenti hanno rintracciato i due indagati. Rispondono di rapina aggravata in concorso.