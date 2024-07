Si abbassa il costume davanti ai bambini e resta nudo in spiaggia: finisce male

È stato necessario l'intervento dei carabinieri per riportare la calma in uno stabilimento balneare di Calambrone (Pisa), dopo che un uomo ha deciso di restare completamente nudo davanti agli altri bagnanti, bimbi inclusi. Protagonista della vicenda è un italiano cinquantenne, che è stato denunciato per atti osceni.

I militari sono intervenuti dopo una telefonata al numero unico delle emergenze 112, fatta dai titolari dello stabilimento. Secondo quanto riferito il bagnante si sarebbe improvvisamente tolto il costume davanti a due undicenni vicino al bagnasciuga e sarebbe stato necessario proprio l'intervento dei bagnini e del personale dello stabilimento per sottrarlo alla reazione dei bagnanti. I carabinieri alla fine lo hanno identificato e denunciato.