Picchia la compagna e minaccia di fare esplodere la loro casa

Una vita domestica scandita da insulti e violenze, culminate nella minaccia di fare esplodere casa. Era questa la sorte di una donna palermitana, ripetutamente picchiata dall'uomo di 29 anni con cui aveva una relazione. La polizia lo ha arrestato. Posto ai domiciliari, deve rispondere di maltrattamenti, lesioni personali e porto abusivo di armi da taglio.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, da circa due anni la vittima viveva in "un intollerabile clima di tensione e di prevaricazione". Nei giorni scorsi al culmine dell'ennesima lite, il 29enne avrebbe minacciato la donna di far esplodere la bombola di casa, brandendo un coltello e strappandole le collane dal collo. Dopo averla spinta, l'avrebbe picchiata procurandole un trauma facciale e ferite giudicate guaribili in sette giorni.

La relazione tra i due, da sempre complessa e più volte interrotta, sarebbe diventata ingestibile quando hanno deciso di andare a convivere. L'uomo, spesso ubriaco, praticamente ogni giorni avrebbe insultato e minacciato la vittima, le avrebbe sottratto il cellulare, sferrando calci alla porta della stanza da letto, mettendo a soqquadro tutto l'appartamento e impedendole di lasciare l'abitazione.