Picchia l’ex moglie reduce da 5 ictus e il figlio disabile: arrestato

Stava prendendo a calci e pugni la porta del bagno nel tentativo di sfondarla quando è stato bloccato dai carabinieri. Voleva picchiare, ancora una volta, l’ex moglie reduce da 5 ictus e il figlio, dopo aver preso violentemente a schiaffi anche l’altro figlio disabile. È successo in località Varcaturo, a Giugliano (Napoli). Il trambusto si sentiva fino in strada, così come gli insulti e le minacce di morte.

A chiamare aiuto la donna, barricatasi in bagno dopo essere stata colpita per l’ennesima volta per motivi futili, aggravati dall'abuso di alcolici. L’ex marito convivente di 55 anni, da cui si era da poco separata e con il quale aveva due figli di 11 e 14 anni, aveva già sfondato la porta della camera da letto del ragazzo disabile per prenderlo a schiaffi. L’uomo si trova ora in carcere, è in attesa di giudizio.

Continua a leggere su Today.it...