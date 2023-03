Ha picchiato per anni l'anziana madre: voleva i soldi per alcol e sigarette

Aveva accolto in casa il figlio nel 2014, dopo la separazione dalla moglie. Ma per la madre, una donna di 86 anni di Pordenone, sono stati anni terribili, segnati da vessazioni, pressioni psicologiche e maltrattamenti da parte dell'uomo di 57 anni che costringeva l'anziana donna a consegnarli i soldi per acquistare sigarette e bevande alcoliche.

La violenza quotidiana

La madre ha subito violenza per cinque lunghi anni, da quando l'uomo aveva iniziato ad abusare di sostanze alcoliche. A segnalare la situazione ai carabinieri erano stati i Servizi sociali, ma soltanto il 24 febbraio 2021, quando la donna ha cercato rifugio da una vicina di casa, è emersa la critica condizione familiare. Proprio quel giorno, la donna era stata minacciata dal figlio. "Ti strozzo, ti ammazzo, ti butto giù dal balcone... stai bene solo in cimitero", aveva urlato il 57enne contro la madre. Urla che avevano richiamato l'attenzione del vicinato. L'anziana donna subiva quotidianamente violenza, tanto che i vicini si erano accorti dei lividi che lei aveva spesso sul volto, sulle gambe e sul collo.

La Procura aveva ottenuto un divieto di avvicinamento: l'uomo non poteva più avere contatti con la madre. Ma il 57enne, non avendo altri punti di riferimento e non sapendo dove andare a dormire, è tornato a casa violando il provvedimento e andando così incontro a una misura cautelare in carcere.

Il processo

Il 57enne, nella giornata di ieri 22 marzo, ha affrontato il processo celebrato in udienza preliminare con un rito abbreviato che gli è valso uno sconto di pena di un terzo, dopo che il gup Giorgio Cozzarini aveva respinto un'istanza di patteggiamento ritenendo che la pena non fosse commisurata alla gravità delle accuse. Imputato di maltrattamenti in famiglia e di estorsione, l'uomo è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione (il pm aveva chiesto quattro anni). La misura cautelare a cui è attualmente sottoposto in carcere, dopo che aveva violato il divieto di avvicinamento alla madre, avrà efficacia per i prossimi due mesi.