Il pirata della strada che provoca 8 incidenti in poche ore

Otto incidenti, schianti a catena in poche ore, in un solo pomeriggio. Un pirata della strada, serbo di 49 anni residente in Francia, a bordo di un suv Volkswagen T-Roc ha seminato il panico provocando diversi incidenti nel pomeriggio di ieri, lunedì 15 maggio, prima sulla tangenziale sud di Torino, partendo dallo svincolo sito Interporto, e poi sull'autostrada Torino-Frejus urtando numerose auto e abbattendo la sbarra dei caselli di Rivoli Bruere e di Avigliana ovest.

Tra le vetture speronate ce n'è anche una della polizia stradale di Susa all'interno della galleria Prapontin, tra Bussoleno e Susa. La sua corsa è stata bloccata dalle pattuglie proprio a Susa, dopo una cinquantina di chilometri di follia. Diversi i feriti, anche se nessuno in modo grave. Il bilancio conclusivo della vicenda è di otto incidenti, tre in tangenziale e quattro sull'autostrada, a cui si aggiunge quello conclusivo con la pattuglia della polizia stradale.

L'uomo è affetto da problemi di natura psichiatrica e, dopo essere stato fermato, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Rivoli, dove è ricoverato.