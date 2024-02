Caos al pronto soccorso: non accetta le dimissioni e si taglia con un rasoio

Ha spintonato più volte gli infermieri e una guardia giurata perché non voleva farsi dimettere. Poi ha preso un rasoio e per protesta si è inferto dei lievi tagli con un rasoio. È successo al pronto soccorso di Firenze, dove un tunisino senza fissa dimora ha creato un bel trambusto. I sanitari vedendolo sanguinare lo hanno curato ma poi è arrivata la polizia. Dopo l’identificazione il 49enne è stato allontanato visto che il personale sanitario ha deciso di non sporgere querela.