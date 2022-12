Entra in ospedale per un'infezione, ci resta due mesi e perde la casa

Soccorso in casa per una grave infezione a una gamba, quando uscirà dall'ospedale si troverà senza più una casa. La storia arriva dalle Marche dove un ultraottantenne anconetano ha visto scadere il suo contratto di affitto durante la degenza in ospedale. L'anziano pensionato è risultato positivo al Covid, resta ricoverato ma quando potrà uscire dall'ospedale dove sarà inviato visto che ha perso il suo domicilio?

Tutta colpa di una brutta infezione a una gamba che i sanitari sono riusciti a curare permettendo di evitare l'amputazione: ma le cure hanno richiesto tempo. E una volta negativizzato ci si troverà con l'incognita di dove trasferirlo visto che l'anziano non avrebbe parenti stretti in grado di prendersi cura di lui e di seguirlo nella lunga convalescenza.