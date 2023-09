Rischia di soffocare con una bistecca: 52enne in terapia intensiva

Ha rischiato di morire soffocato durante una cena con amici. L'uomo, un camionista di 52 anni, si trovava nella taverna della sua abitazione di Mezzana Rabattone (Pavia) quando un boccone di carne troppo grosso gli è andato di traverso. L’incidente è avvenuto sabato 2 settembre attorno alle ore 22.

I presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi. All’arrivo dei sanitari le sue condizioni erano estremamente critiche ma grazie a una manovra sono riusciti a disostruire la trachea. L'uomo, privo di coscienza, è stato rianimato e trasferito in ambulanza in ospedale, dove si trova attualmente in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi.

