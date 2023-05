L'uomo che si salva dall'alluvione restando aggrappato a un ramo per 11 ore

Tra i morti e la devastazione dell'alluvione in Emilia-Romagna arrivano anche delle buone notizie. A Forlì un 67enne è stato salvato dall'impeto della piena dopo essere rimasto in balìa della corrente per ore. Come riporta ForlìToday, l'uomo era uscito di martedì sera per andare a recuperare i suoi cani, ma era stato travolto dall'onda di piena: si è salvato trascorrendo circa 11 ore aggrappato a un ramo prima di essere salvato dai soccorsi. Al netto di alcune buone notizie però, la situazione nel forlivese e in tutta la regione è difficile.