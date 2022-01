L'uomo scomparso da un mese forse è stato sbranato dai suoi cani

E' giallo a Sinnai (in provincia di Cagliari) per la scomparsa di un uomo di 77 anni, Eraldo Serra. Ex macellaio, non si hanno sue notizie da oltre un mese. Esclusa la pista dell'omicidio, si pensa che possa essere rimasto vittima di un infarto e che poi sia stato divorato dai suoi sette cani. Le ossa ritrovate nel cortile della casa di via sant'Elena, dove l'uomo abitava da tempo, non sarebbero però umane.

Quel che è certo è che in una stanza dell'abitazione, passata la setaccio da carabinieri e vigili del fuoco, sono stati ritrovati il portafogli con i soldi e le chiavi di casa. Ritrovati anche brandelli di suoi abiti, che potrebbero appunto far pensare allo scempio del suo cadavere. Tra le ipotesi battute anche quella della morte in campagna, dopo un malore. Per questo il territorio è stato setacciato, così come una ex vicina porcilaia. Tutto finora vano.

Le ricerche sono state estese anche in zone più lontane, perché sembra che l'uomo avesse l’abitudine di andarsene senza informarne nessuno. Proprio per questo, almeno un mese nessuno si è allarmato non vedendolo e qualche vicino ha anche accudito i cani, lanciando cibo dall'esterno. Solo nel finesettimana, alla luce dell'assenza troppo prolungata, qualcuno si è preoccupato e si è rivolto ai carabinieri lanciando l'allarme.