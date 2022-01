Si dà fuoco davanti alla caserma dei carabinieri

Un uomo del quale non si conoscono le generalità si è dato fuoco stamattina davanti alla sede della caserma dei carabinieri di Rende, in provincia di Cosenza. Secondo quanto si è potuto apprendere al momento, l'uomo avrebbe riportato gravi ustioni ed è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale.

L'uomo è arrivato sul posto intorno alle 10 con una Fiat Seicento gialla, ha parcheggiato vicino alla caserma ed è sceso dall'auto con una tanica di benzina in mano. Arrivato davanti all'ingresso si è cosparso con il liquido infiammabile e si è dato fuoco. Non avrebbe detto nulla.

Ad intervenire per primi sono stati i dipendenti di un'officina dei paraggi che hanno utilizzato un estintore per domare le fiamme. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Al momento non si conoscono i motivi del gesto. La strada dove si è consumato il drammatico gesto è stata interdetta al traffico dai vigili, in attesa che vengano espletate le formalità di rito.