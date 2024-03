L'uomo che si masturba davanti ai ragazzini in gita al memoriale della Shoah

È arrivato in auto e si è fermato fuori dal memoriale della Shoah, a Milano, proprio mentre i ragazzini stavano uscendo. E lì, fermo a bordo strada, avrebbe iniziato a masturbarsi. Un uomo di 49 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato giovedì pomeriggio (21 marzo) in piazza Edmond Jacob Safra con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico per essersi masturbato fuori dal binario 21 della stazione centrale davanti a dei giovanissimi, tutti tra i 13 e i 16 anni, che erano in gita scolastica.

A dare l'allarme, poco dopo le 13, è stata la pattuglia dell'esercito che quotidianamente sorveglia il museo dedicato alle vittime della Shoah. Quando i poliziotti delle volanti sono arrivati sul posto, hanno trovato l'uomo nella sua utilitaria ancora con i pantaloni abbassati. Gli agenti in macchina hanno trovato anche un flacone vuoto di Mdpv, una droga sintetica considerata "afrodisiaca" - tanto da rientrare nelle "chemsex" -, e con effetti devastanti come la cocaina. Il 49enne, che vive in Brianza, è stato arrestato.

Il binario 21 all'interno della stazione centrale di Milano è il luogo da cui tra il 1943 e il 1945 partirono le deportazioni naziste verso i campi di concentramento: oggi è diventato un memoriale visitabile.