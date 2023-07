Gioca ma non vince e spacca la slot machine con un cric

Gioca una volte, due, tre ma non vince. Allora, frustrato, spacca la slot machine con un cric. Succede a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, dove i carabinieri hanno denunciato un 55enne. Lo scatto d'ira gli è costato caro. L'uomo deve rispondere di danneggiamento aggravato e porto abusivo di oggetti atti a offendere. I fatti risalgono all'inizio di luglio e si sono svolti in un bar del paese.

