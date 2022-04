Spara tre colpi di pistola all'ex fidanzata

Litiga con l'ex fidanzata in strada e poi le spara alle gambe. Paura per le strade di Torino nella tarda mattinata di oggi quando un uomo, dopo aver litigato in strada con una donna, ha estratto una pistola e ha fatto fuoco, gambizzando lei. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della squadra mobile del capoluogo piemontese, i motivi della lite sono da ricondurre a questioni sentimentali fra i due.

Spra Lei, 34enne di origini serbe, è stata raggiunta da tre colpi di arma da fuoco alle gambe ed è stata trasportata in ospedale con urgenza. Lui, se in un primo momento sarebbe riuscito a far perdere le proprie tracce, abbandonando la pistola per strada, si è poi costituito. Prima di esplodere i colpi di pistola, i due hanno avuto un diverbio e poi una colluttazione. A quel punto, lui, ha tirato fuori l’arma e ha mirato alle gambe della 34enne.