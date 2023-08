"Andiamo a prendere un gelato", poi tenta di strangolare la compagna sotto gli occhi dei figli

Doveva essere una serata come tante, si è sfiorata la tragedia. I carabinieri di Bologna domenica 20 agosto hanno arrestato un 32enne per maltrattamenti in famiglia. L'uomo avrebbe tentato di strangolare la compagna con la cintura di sicurezza dell'auto. Un'aggressione compiuta davanti ai figli.

I carabinieri sono intervenuti per la segnalazione di una donna aggredita in via Umberto Terracini. Una volta sul posto hanno visto una 28enne di origine tunisina per strada con i quattro figli: tre adolescenti e una neonata. Poco dopo, è arrivato anche il compagno della donna. Ubriaco, ha tentato di aggredire i militari che avevano iniziato ad ascoltare il racconto della malcapitata. La donna si è confidata con i militari: lei, i figli e il compagno erano in auto diretti in gelateria. Tra i due però c'è stata una lite. Allora lui avrebbe tentato di strangolarla con la cintura. I figli, seduti sul sedile posteriore, avrebbero assistito alla terribile scena. Poi l'uomo si sarebbe dileguato per tornare successivamente quando, appunto, c'erano anche i carabinieri.

Non sarebbe stata la prima aggressione subita dalla donna. Nel 2021 aveva già denunciato il compagno ed era stata portata in una struttura protetta. Qualche tempo dopo il 32enne, di professione muratore e senza fissa dimora, dopo aver intrapreso un progetto di riconciliazione proposto dai servizi sociali era stato autorizzato a riavvicinarsi alla famiglia senza la presenza degli assistenti. Adesso per lui si sono aperte le porte del carcere.

