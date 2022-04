Un uomo di 42 anni è stato travolto e ucciso da un camion

Un uomo di 42 anni resta in panne col furgone, scende a controllare e viene travolto e ucciso da un camion. Il tragico incidente stradale è avvenuto lo scorso sabato, 2 aprile, intorno alle 23, lungo la statale 16, a Cerignola, in provincia di Foggia. La vittima è Donato Papagni, originario di Bisceglie, della provincia di Bat.

L'uomo era alla guida del furgone aziendale della Vandelia srl, un’azienda ortofrutticola, e stava facendo ritorno in Puglia dopo un viaggio di lavoro: il 42enne, per conto dell'azienda per cui lavorava, si era recato nel napoletano per la consegna di prodotti aziendali. Il furgone aziendale guidato dall'uomo è rimasto in panne per un'improvvisa avaria del mezzo, durante il viaggio sulla Statale 16 in carreggiata sud, direzione Bari.

Il 42enne è stato quindi costretto a fermarsi, ha correttamente accostato il veicolo all’estrema destra della corsia di marcia, ha azionato i dispositivi di segnalazione, ha avvisato la sua ditta del problema, ha telefonato alla moglie spiegandole l’accaduto e informandola che avrebbe tardato, ed è sceso dall’abitacolo per dare un occhio al motore.

Subito dopo aver alzato il cofano del veicolo è stato investito da un autoarticolato proveniente dalla stessa direzione di marcia. Per l'uomo non c'è stato scampo: il 42 è morto sul colpo. La vittima lascia la moglie e due figli di appena 11 e 8 anni.

La procura di Foggia ha per questo aperto un'inchiesta per omicidio stradale. Il pm Matteo Stella ha iscritto nel registro degli indagati il nome del conducente del mezzo pesante. Il sostituto procuratore non ha ritenuto necessario disporre l’autopsia sulla salma, essendo chiaro che il decesso è avvenuto per il forte impatto con il mezzo pesante. Il pm ha subito dato il nulla osta per la sepoltura. Nelle prossime ore, il magistrato potrebbe affidare una perizia cinematica per ricostruire con precisione la dinamica, le cause e tutte le responsabilità di quanto accaduto.