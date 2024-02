Omicidio a colpi di fucile: ucciso un 60enne

Un uomo di 60 anni è stato ucciso a colpi di fucile questa mattina, 19 febbraio, a Lettere in provincia di Napoli. È stato trasportato al pronto soccorso di Castellammare di Stabia dal figlio ma i tentativi di rianimazione sono stati vani. Per Ciro Gargiulo, pregiudicato della zona, non c’è stato nulla da fare. L'uomo residente a Casola di Napoli era conosciuto con il nome di "Ciruzz ‘o biond", aveva dei precedenti per droga.

Al via le indagini di quello che sembrerebbe essere un agguato di camorra. Secondo una prima ricostruzione l'omicidio sarebbe avvenuto tra i comuni di Lettere e Casola, sui Monti Lattari, in aperta campagna in un terreno di sua proprietà. Proprio lì sarebbe stato raggiunto da un killer che dopo aver sparato ha fatto perdere le sue tracce.