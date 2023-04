Lite in strada finisce in tragedia: un morto

Omicidio nel quartiere popolare di Oleggio (Novara). Un uomo di 46 anni è morto oggi pomeriggio all'ospedale Maggiore dopo essere stato ferito mortalmente da un 65enne, forse per difendere la figlia dalle attenzioni troppo insistenti dell’uomo. Le circostanze non sono ancora del tutto chiare. Dopo lo scontro verbale, quello fisico, poi sarebbe spuntato un coltello o un’arma da taglio.

La vittima di un altro paese in provincia di Novara è stato trasportato in ospedale in condizioni disperate: è deceduto poco dopo il ricovero. L’aggressore sarebbe già stato fermato dai carabinieri: si tratterebbe di persona con precedenti penali.

