Spari da una moto: viene ucciso in strada

Un uomo di 30 anni è morto intorno alle 20, colpito da alcuni colpi d'arma da fuoco in via Francesco Selmi, in zona Tor Cervara a Roma. A sparare sarebbe stato il passeggero di una moto fuggita subito dopo. Sul posto, impegnati nelle indagini, i Carabinieri. Secondo quanto accertato dagli inquirenti la vittima, di nazionalità romena, aveva piccoli precedenti per reati contro il patrimonio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche quella del regolamento di conti.

