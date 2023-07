Sale sul bus, si abbassa i pantaloni e urina davanti a tutti

Ha forse scambiato l'autobus per un bagno pubblico l'uomo che, a Genova, si è abbassato i pantaloni e ha urinato davanti a tutti, bambini compresi. Per lui è finita male. Alla scena hanno assistito i passeggeri a bordo di un mezzo della linea 1 diretto verso ponente. L'autista è stato costretto a fermare la corsa del bus sul lungomare di Pegli, mentre una signora ha fatto scendere dal mezzo una mamma con i bambini per non far vedere loro l'uomo denudato.

Poi sono state avvisate le forze dell'ordine. Alla chiamata di soccorso hanno risposto le volanti della polizia che hanno identificato l'uomo, un 54enne genovese, e lo hanno denunciato per interruzione di servizio pubblico e multato per ubriachezza molesta.

