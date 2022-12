Ubriaco si sbottona i pantaloni e urina nel mezzo del locale di fronte a tutti

Era completamente ubriaco e ha iniziato a molestare i clienti di un locale, al punto tale che a un certo punto si è addirittura abbassato i pantaloni e ha iniziato a urinare davanti a tutti. Un uomo è stato fermato e poi denunciato dalla polizia ad Ancona. Gli agenti erano in giro per alcuni controlli del territorio quando sono intervenuti presso un locale di via I° Maggio dove un 20enne albanese stava dando fastidio ai presenti.

Come racconta Ancona Today, quando i poliziotti sono arrivati sul posto lo hanno visto sbottonarsi i pantaloni ed urinare nel mezzo del locale come se niente fosse. Il giovane è stato perquisito ma non aveva i documenti di identificazioni ed era in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all'abuso di sostanze alcoliche. Quando gli agenti hanno deciso di portarlo via ha cominciato a urlare contro di loro frasi che sembravano essere prive di senso e di significato. I poliziotti lo hanno portato in questura per verificare la sua posizione sul territorio nazionale. Dopo l'identificazione il 20enne è stato denunciato per la mancata esibizione dei documenti e del permesso di soggiorno, inoltre per lui è scattata la sanzione per atti contrari alla pubblica decenza nonché per l'ubriachezza.