I falsi volontari che bussano a casa e per 10 euro prenotano il vaccino Covid

Chiamarli sciacalli del vaccino non pare eccessivo. Puntano ai più indifesi e raggirabili, gli anziani soli. I truffatori del vaccino sono arrivati anche a Chieti: ieri, tra le abitazioni del Tricalle, una delle aree più popolate della città teatina, è stata segnalata la presenza di due giovani. Che cosa facevano?

I truffatori del vaccino Covid a Chieti

I due, racconta oggi ChietiToday, si spacciavano per volontari. Suonavano i campanelli e giravano per le case del quartiere invitando gli anziani a prenotarsi sulla piattaforma regionale per fare il vaccino anti Covid chiedendo un contributo di 10 euro. Non esiste alcuna piattaforma del genere e non ci si può prenotare per fare il vaccino. Qualche ha allertato le forze dell’ordine. L’amministrazione comunale si unisce all’appello a non aderire spiegando che si tratta di una truffa. “La Croce Rossa di Chieti – precisano - sta assistendo sì la popolazione anziana nelle prenotazioni dei vaccini, a partire da chi non ha famigliari che possano supportarli nelle prenotazioni sulla piattaforma regionale o che vivono lontani, ma lo sta facendo gratuitamente (e per via telefonica). L’invito è dunque a non pagare nessuna somma e ad avvisare le forze dell’ordine se qualcuno vi chiede soldi”.

Episodi simili erano stati segnalati qualche giorno fa in Toscana e anche a Torino: raggiri ai danni di persone anziane, contattate telefonicamente per un appuntamento di somministrazione di vaccino anti covid presso la propria abitazione. Più segnalazioni dello stesso tenore sono pervenute alle Asl di riferimento territoriale da parte degli stessi anziani contattati. Nel caso si riceva telefonateno (o visite a domicilio) in cui si propone qualcosa di inerente al vaccino contro il nuovo coronavirus, è certamente in atto una truffa. Massima attenzione: