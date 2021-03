"Fanno abortire donne e usano feti vivi per i vaccini Covid": l'omelia shock del parroco

''Feti vivi utilizzati per fare i vaccini contro il Covid'': sta facendo discutere l'omelia di don Paolo Pasolini, la messa tenutasi domenica scorsa nella chiesa di San Rocco, a Cesena, ha tirato fuori un tema a dir poco ostico. Dopo il caso AstraZeneca e i ritardi negli approvvigionamenti, i vaccini anti-covid stanno facendo discutere molto, ma la questione a cui il parroco fa riferimento ad una questione ben diversa, ossia l'utilizzo di cellule prese ai feti abortiti per preparare i vaccini.

Un tema trattato da molte riviste scientifiche, che don Paolo ha tirato in ballo in un discorso più ampio, passando dal contrasto all'aborto al senso della vita: ''Siamo impazziti non solo sui rapporti sociali, ma sul valore della nostra vita. In 14 mesi abbiamo imparato a non morire e ciascuno di noi si è talmente aggrappato alla vita che abbiamo fatto di tutto pur di non morire e non far morire, ed è giusto così''.

Poi la ripresa del ragionamento: ''Ma non abbiamo capito la logica di Gesù. Qui stiamo imparando il 'Si salvi chi può', il 'Mors tua vita mea', cioè la tua morte è la mia salute. Vedi per esempio la fabbricazione di vaccini, a onor del vero anche di tanti altri vaccini fatti fino adesso, tramite le sperimentazioni fatte con feti vivi abortiti. Il prete ha parlato di "donne povere pagate per farsi ingravidare, e poi fatte abortire al quarto-quinto mese con l'estrazione del feto vivo, perché ci sono aziende, non cosche mafiose, che pagano donne povere per asportare il feto vivo, a cui vengono tolti gli organi ancora vivi e ceduti a chi sperimenta e vende vaccini''.

Ed ancora l'omelia: ''Dicono che è necessario e lo facciamo. Ma nella macchina retorica del 'bene comune' c'è dietro un mondo mostruoso in cui la vita degli altri è la nostra vita e siamo disposti a passare sopra una stradina di feti abortiti, purché io arrivi in fondo guarito, sano e vivo''.

I contenuti dell'omelia hanno dato il via ad un lungo dibattito sui social, mentre la Congregazione per la dottrina della fede ha assunto una posizione ufficiale: secondo la massima autorità vaticana sui temi etici è stato giudicato "moralmente accettabile" l'utilizzo di vaccini ottenuti con cellule da feti abortiti se non ci sono altre chance per combattere la diffusione della pandemia: questo il pronunciamento in estrema sintesi. Un avallo che tuttavia non è un via libera alle pratiche abortive.

"E' moralmente lecito - ha detto la Congregazione - l'utilizzo di vaccini contro il Covid-19 che sono stati sviluppati con linee cellulari provenienti da tessuti ottenuti da due feti abortiti non spontaneamente". Ma con la precisazione che "questo non può costituire in sé una legittimazione, anche indiretta, della pratica dell'aborto". "La ragione fondamentale per considerare moralmente lecito l'uso di questi vaccini è che il tipo di cooperazione al male (cooperazione materiale passiva) dell'aborto procurato da cui provengono le medesime linee cellulari, da parte di chi utilizza i vaccini che ne derivano, è remota", ha spiegato la Congregazione.

E a chi fa obiezione di coscienza arriva la raccomandazione: "Coloro che, comunque, per motivi di coscienza, rifiutano i vaccini prodotti con linee cellulari procedenti da feti abortiti, devono adoperarsi per evitare, con altri mezzi profilattici e comportamenti idonei, di divenire veicoli di trasmissione dell'agente infettivo. In modo particolare, essi devono evitare ogni rischio per la salute di coloro che non possono essere vaccinati per motivi clinici, o di altra natura, e che sono le persone più vulnerabili".