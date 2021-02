Valanga al Sestriere travolge due scialpinisti: muoiono la leggenda "Cala" Cimenti e un amico

Due scialpinisti sono morti travolti da una valanga sulle montagne del Sestriere (Torino), al confine tra i comuni di Cesana e Sauze di Cesana. Le vittime sono Carlo Alberto 'Cala' Cimenti, 45enne sciatore estremo e leggenda dell'alpinismo, e Patrick Negro, 50enne, entrambi di Pragelato, morti sulle Alpi Cozie nella zona compresa tra Cima del Bosco e Col Chalvet, a cavallo tra i comuni di Cesana e Sauze di Cesana, dove si è staccata una valanga nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 febbraio 2021. I due sono stati individuati sotto la neve e i loro corpi sono stati estratti e portati a valle.

Cala Cimenti nel 2019 aveva raggiunto la cima del Nanga Parbat, in Pakistan. Patrick Negro era dipendente della Sestrieres spa. Il Comune di Pragelato ha proclamato il lutto cittadino.

Valanga travolte due scialpinisti: uno è la leggenda "Cala" Cimenti

Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino, scaricati sul posto da un elicottero, la guardia di finanza e i carabinieri della stazione di Sestriere. Con l'uso delle sonde, i corpi dei due scialpinisti sono stati individuati sotto oltre due metri di neve, alla base di una massa di neve che è scesa a valle per per circa 200 metri lungo un canale. Dopo un impegnativo lavoro di scavo, le salme sono state disseppellite e caricate sul toboga per il trasporto a valle a cui ha partecipato una squadra di tecnici sopraggiunti a piedi con gli sci e le pelli di foca.