Valanga lo travolge a 2.250 metri: muore sciatore di 41 anni

Un uomo di 41 anni è morto oggi, domenica 24 dicembre, dopo esser stato travolto da una valanga mentre praticava sci alpinismo, a Livigno, in località Vallaccia, a quota 2250 metri. Come riporta SondrioToday, è intervenuto il soccorso alpino della guardia di finanza (Sagf) insieme al soccorso alpino livignasco, affiancato dai vigili del fuoco e dai carabinieri. Per agevolare le operazioni sono stati coinvolti anche due elicotteri, uno giunto da Bolzano e uno da Bergamo.

Stando alle prime ricostruzioni, il 35enne faceva parte di un gruppo più ampio. A un certo punto, per cause ancora da chiarire, si sarebbe allontanato dalla comitiva rimanendo travolto dalla slavina in prossimità di un canale impervio. Sono stati i militari del Sagf a ritrovarlo sotto la neve. Purtroppo senza potergli salvare la vita.