Escono per un'escursione e vengono travolti da una valanga: due morti

Due escursionisti sono rimasti uccisi da una valanga nella zona del Sasso Nero in Valle Aurina in Alto Adige. Si tratta di un italiano di 51 anni e una lituana di 33 anni, entrambi residenti a Cavallino Tre Porti (Venezia). Erano usciti sabato per un'escursione con le ciaspole. Non vedendoli rientrare, il titolare dell'albergo nel quale alloggiavano ha dato l'allarme. Oggi, domenica 26 marzo, il ritrovamento dei loro corpi privi di vita.