Valanga travolge carabiniere durante l'addestramento

Grave incidente oggi in Val Chedul (Bolzano). Una valanga ha travolto un carabiniere impegnato in un'attività di addestramento. Il militare, rimasto sotto la neve, è stato recuperato e portato in ospedale ma le sue condizioni sono molto serie.

Secondo quanto ricostruito, il militare stava effettuando un addestramento in compagnia di altri due colleghi. Sono tutti membri del vicino Centro di addestramento alpino dei carabinieri in Vallunga. L'istruttore, in un punto delicato dell'escursione per motivi di sicurezza, ha anticipato i compagni, quando è stato travolto. Sul posto il soccorso alpino della Val Gardena e l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites. Una volta recuperato, il militare è stato rianimato e portato in ospedale a Bolzano.