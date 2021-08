Valentina Caso: 32enne ciclista morta travolta dal camion del latte

Valentina Caso, 32enne di Magenta (Milano), è morta in un incidente mercoledì mattina intorno alle 8.30 a Robecco sul Naviglio (Milano). Il fatto è avvenuto in via San Giovanni, nei pressi di una rotonda nella zona del cimitero. Secondo i primi riscontri, un camion cisterna del latte, condotto da un 62enne, ha colpito la 32enne ciclista mentre stava affrontando l'incrocio, probabilmente non accorgendosi di lei per via dell'angolo cieco.

La donna è stata agganciata e trascinata dalle ruote del mezzo mentre si stava allenando in bicicletta. Per lei non c'è stato nulla da fare; troppi i traumi riportati su tutto il corpo. Sul posto sono giunte 2 ambulanze inviate da Areu e l’elisoccorso di Milano, ma gli sforzi dei sanitari si sono rivelati inutili. Anche l'autista del camion, sotto choc, ha avuto bisogno di assistenza ed è stato portato al Fornaroli di Magenta. I carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso hanno sequestrato camion e bici che sono ora a disposizione dell'autorità giudiziaria per le indagini sul sinistro. Sul posto anche polizia locale e vigili del fuoco per liberare l'area.

Valentina era una grande appassionata di sport, in particolare di triathlon, sport che unisce nuoto, bicicletta e corsa. "Eri uno scricciolo, il nostro scricciolo che non mollava un centimentro in nessuna disciplina. Eri una bomba atomica, partendo dal tuo ultimo amore, il triathlon. Un mondo che hai imparato ad amare e rispettare, sconfiggendo dapprima le tue titubanze con l'acqua fino ad arrivare a competere alle tue prime gare agonistiche.

Eri sempre presente a tutte le attività del Team con un entusiasmo coinvolgente e una voglia di fare senza eguali. Sarai sempre la nostra Vale Caso ed il tuo sorriso contagioso resterà scolpito a fondo per sempre in tutti i nostri cuori", è il commovente messaggio del Tapascione Running Team, la sua squadra. Sotto al post, decine e decine di frasi di cordoglio, con amici e conoscenti che ricordano Valentina come persona splendida e solare.