Il giallo di Valentina Ferrari: è scomparsa nel nulla

Che fine ha fatto Valentina Ferrari? La donna, 36 anni, è scomparsa dall'ospedale di Livorno il 23 ottobre scorso. E' passato quasi un mese, e di lei nessuna traccia. Era stata curata nella struttura ospedaliera per le ferite causate da una presunta aggressione messa in atto da quattro sconosciuti, ma non ci sono al momento elementi probatori per confermare questa versione riferita da Ferrari agli agenti in pronto soccorso.

Valentina Ferrari vive a Livorno con il compagno Gabriele. Il 22 ottobre il fratello Simone riceve un messaggio vocale: è Valentina che si è fatta prestare il telefono cellulare da un’amica e dice al fratello di avere bisogno del suo aiuto: riferisce di trovarsi in ospedale, a Livorno. Da quel momento di Valentina non si hanno più notizie. Simone solo successivamente scopre che Valentina sarebbe stata stata picchiata e per questo motivo si trovava ricoverata in ospedale, per curarsi dalle forti percosse subìte. I documenti personali sono rimasti in casa e non ha con sé il cellulare che si era precedentemente rotto durante un litigio con il compagno.

Il fidanzato di Valentina, Gabriele, ha raccontato alla trasmissione "Chi l'ha visto?", che si è ccupata del caso, che si sarebbero dovuti sposare il 19 ottobre "ma tutto è saltato perché le famiglie a un certo punto si sono opposte nonostante fossero pronte le carte in Comune". La coppia avrebbe avuto un litigio proprio prima della presunta aggressione. Non è chiaro perché Valentina prima di scomparire abbia comunicato al fratello Simone, tramite Messenger, di venirla a prendere in ospedale ma di non avvertire Gabriele. Il messaggio è stato mostrato durante la trasmissione di Raitre.

"Io e Valentina abbiamo avuto un'infanzia difficile"

"Io e Valentina abbiamo avuto un'infanzia difficile – racconta il fratello – per questo siamo sempre stati molto uniti, ci siamo sempre sostenuti l'uno con l'altra. Non sentirla più mi fa stare malissimo. Spero solo di ritrovarla, anche se vuole stare lontana". Molti lati oscuri, e una donna di 36 anni svanita nel nulla. Chiunque abbia informazioni utili può contattare le forze dell'ordine.

