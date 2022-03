Valentina Piras, manager morta a 37 anni: la dinamica dell'incidente è un giallo

Una manager di 37 anni, Valentina Piras, residente a Campi Bisenzio (Firenze), è morta dopo che la sua auto è finita fuori strada, ribaltandosi e poi schiantandosi contro un vigneto nelle campagne di Cerreto Guidi. L'incidente è avvolto dal mistero. Impossibile sapere che cosa sia accaduto nella notte tra il 15 e il 16 marzo lungo quella strada di campagna. Nessun testimone.

Oggi l'ultimo saluto nella chiesa di Santo Stefano a Campi Bisenzio. La donna, che lavorava per un noto brand di moda, Balenciaga, è stata ritrovata dentro la sua Audi A3 intorno alle 6 di mattina di mercoledì scorso. Il suo decesso, secondo i primi accertamenti, pare sia avvenuto qualche ora prima.

A fare la drammatica scoperta la compagna della vittima che, non vedendola tornare, è andata a cercarla sulla strada che Valentina percorreva quotidianamente per recarsi al lavoro. Poi l’allarme, con i soccorsi che si sono purtroppo rivelati inutili.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica e le cause che hanno innescato l’incidente. Nessun altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto nell'incidente: sarebbe una delle poche certezze. Cordoglio e commozione tra i parenti e i tanti amici della 37enne, che lavorava per una sede toscana della casa di moda.