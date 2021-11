L'appello dei genitori di Valentina, 17enne scomparsa nel nulla: "Aiuteteci, è scappata"

Sono ore d'ansia e paura per la famiglia di Valentina B., la ragazza di 17 anni di Melzo, un provincia di Milano, di cui si sono perse le tracce da diversi giorni. La giovane sarebbe sparita nel nulla la scorsa settimana, nella notte tra giovedì e venerdì.

La giovane, stando a quanto appreso, frequenta il liceo Giordano Bruno del suo paese e da venerdì mattina i genitori non avrebbero più sue notizie. Mamma e papà hanno già formalizzato denuncia di scomparsa ai carabinieri di Melzo, che stanno cercando di trovare la giovanissima, che potrebbe essersi allontanata volontariamente da casa.

Valentina, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe preso alcuni vestiti dall'armadio prima di andare via ma non avrebbe con sé i documenti e soprattutto il cellulare, che potrebbe essere molto utile per rintracciarla.

I genitori hanno affidato ai social numerosi appelli nella speranza di avere presto buone notizie. "Nostra figlia è scappata da casa", si legge in un post pubblicato dai familiari insieme alla foto della 17enne nel gruppo Facebook cittadino di Melzo. I genitori hanno hanno richiesto tutto l'aiuto possibile: "Se qualcuno la vede in giro è pregato di contattarci".