Daniele Di Giacomo ucciso nel suv in pieno giorno: chi è Valentino Ruggiero, il presunto killer

Amore e soldi. Questo il movente che avrebbe portato Valentino Ruggiero a uccidere Daniele Di Giacomo e a ferire gravemente la compagna (ed ex del presunto killer) che si trovava nel suv a bordo del quale il 38enne è stato freddato in pieno giorno. Un omicidio premeditato. I due si dovevano infatti incontrare il giorno stesso dell'agguato per saldare il denaro che il presunto assassino doveva alla vittima (5mila euro circa). Una escalation di risentimenti protrattisi da tempo. Alla base del delitto di Daniele Di Giacomo ci sarebbero infatti un debito pregresso di circa 20mila euro, che il presunto assassino aveva ripagato solo in parte alla vittima. Fattore scatenante sarebbe però quello sentimentale.

Da subito individuato come il presunto autore dell'omicidio di Daniele Di Giacomo, Ruggiero venne raggiunto a casa della sorella a Fiuggi il giorno dopo l'omicidio. Ascoltato diverse ore in questura, però, per lui non era stato formalizzato l’arresto. Per il sospettato numero uno, in mancanza di indizi, gli inquirenti avevano deciso di non disporre il fermo. Le perquisizioni seguenti avevano portato, però, all’arresto di un parente del 30enne, trovato in possesso di un’arma da fuoco, su cui erano state subito avviati accertamenti. Da qui l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare con il presunto assassino fermato nella notte durante un semplice controllo stradale e poi accompagnato in carcere.

Chi è il presunto killer di Daniele Di Giacomo

Residente a Tor Bella Monaca, romano, 30 anni compiuti lo scorso mese di gennaio, Valentino Ruggiero è un personaggio noto alle forze dell'ordine "con plurimi precedenti per reati relativi al traffico di sostanze stupefacenti". Destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal pubblico ministero, il 30enne è stato fermato nella notte dai carabinieri. Un semplice controllo stradale, avvenuto alle 2:00 a San Cesareo, in provincia di Roma, dal quale è poi emerso l'ordine di cattura nei confronti del 30enne, poi arrestato dalla polizia. Secondo il pm Alessandro Arturi, Ruggiero è "ritenuto il presunto autore materiale dell'omicidio, di certo ideatore e regista dell'operazione criminale". Ad aiutarlo nel delitto altre persone, ancora non identificate, che lo hanno aiutato ad allontanarsi dal luogo del delitto appena commesso facendolo salire su un'auto, poi trovava nella disponibilità del presunto assassino di Daniele Di Giacomo a casa della sorella di quest'ultimo a Fiuggi, in provincia di Frosinone.

L'omicidio di Daniele Di Giacomo

Sono le 17:04 dello scorso 14 settembre quando Daniele Di Giacomo si trova seduto al lato guida del suo suv (una Mercedes CLE) parcheggiato davanti a un bar tabaccheria al civico 71 di viale Paolo Ferdinando Quaglia. Assieme a lui la fidanzata (ex compagna di Ruggiero). Poi l'agguato. I due vengono raggiunti da numerosi colpi d'arma da fuoco esplosi da un uomo (abiti scuri, volto nascosto dal cappuccio della felpa e da un passamontagna) sbucato improvvisamente da una strada attigua al viale. Colpito gravemente Di Giacomo muore praticamente sul colpo. Ferita gravemente la ragazza, poi trasportata d'urgenza al policlinico Tor Vergata dove verrà sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Un piano "deliberato e preventivamente organizzato" da Ruggiero che subito dopo l'agguato mortale scomparve per le strade della periferia est della Capitale a bordo di una Nissan Juke di colore nero (con le immagini riprese dalle videocamere di una scuola e di alcuni negozi di Tor Bella Monaca).

L'incontro programmato il giorno dell'omicidio

Un agguato preceduto da una serie di telefonate intercorse nei giorni precedenti e anche poche ore prima dell'agguato mortale fra Di Giacomo e Ruggiero. I due (come affermato da alcune persone ascoltate dagli inquirenti nel corso delle indagini), avevano fissato un appuntamento alle 19:00, nell'autosalone della vittima di via Latina a Borghesiana. Un incontro per risolvere un debito pendente da molto tempo conseguenza dal danneggiamento provocato un paio d'anni prima dall'indagato che aveva danneggiato una vettura presa a noleggio. Alle 12:00 i due si sentono per confermare il successivo appuntamento. Ruggiero lo invita a Tor Bella Monaca dove gli avrebbe dovuto consegnare un Rolex del valore di 20mila euro. Di Giacomo però rifiuta la proposta per saldare il debito con l'orologio.

L'ultimo contatto con Ruggiero

A confermare l'appuntamento fra i due anche la compagna di Di Giacomo che un paio d'ore prima dell'agguato aveva visto Ruggiero camminare per le strade di Tor Bella Monaca. Il 30enne era quindi consapevole di dove trovare il suo "rivale" e la sua ex compagna, un omicidio premeditato dunque. Ruggiero era quindi a conoscenza dell'orario e della presenza dei due in viale Quaglia.

La fine della relazione

Il 30enne nutriva infatti risentimento per la fine della sua relazione con quella che sarebbe poi diventata la compagna di Di Giacomo. Terminata la loro storia, contrassegnata da una "accentuata propensione alla violenza fisica", durante la relazione la ragazza stata vittima di maltrattamenti e atti persecutori. Una relazione segnata da un "atteggiamento prevaricatore" del 30enne di Tor Bella Monaca. Interrota la relazione il 24 novembre 2022 Ruggiero aveva danneggiato (gennaio 2023) la Fiat Panda dell'ex ragazza parcheggiata sotto l'abitazione di lei. Nel maggio successivo un nuovo attacco di violenza: Ruggiero aveva danneggiato una vettura presa a noleggio dalla ragazza e aveva spaccato il portone di casa della ex. Di Giacomo (dopo questo ultimo episodio) temendo per l'incolumità della sua compagna le aveva consegnato le chiavi di un appartamento a Tor San Lorenzo. Atteggiamenti persecutori che avevano portato Di Giacomo e Ruggiero a litigare già in passato. Proprio in quell'occasione (come riferito da alcune persone informate dei fatti) Ruggiero aveva mostrato di essere in possesso di una pistola.

Ostilità del killer verso la vittima

"Solidi motivi di risentimento e ostilità verso Daniele Di Giacomo" emergono anche da alcuni screenshot dei messaggi scambiati dal presunto killer con la nuova compagna, proprio nel giorno dell’agguato, lo scorso 14 settembre. Come scrive il gip di Roma Alessandro Arturi nell’ordinanza con cui ha convalidato l’arresto del sospetto killer "Il tono e il contenuto di quelle interlocuzioni non lasciano adito a dubbi in merito ai moti interni che agitavano il giovane e all’innalzamento parossistico, dal suo punto di vista, del livello di scontro con i soggetti con i quali avrebbe dovuto incontrarsi in quelle ore" scrive ancora il gip. "La condizione di esasperazione del giovane che trasuda dalle comunicazioni, non a caso, finiva per allarmare" la nuova compagna di Ruggiero "impressionata da espressioni come ‘è guerra aperta’, ‘con questi me ce devo ammazza’’, fino ai messaggi delle 16.46, dal sapore ultimativo, estremamente eloquenti e predittivi di un imminente grave accadimento ("è stato un onore amo", "ci vediamo") il messaggio inviato dal 30enne alla sua nuova compagna, dopo i quali era seguito un silenzio protrattosi per diverse ore".

L'antagonista della "guerra aperta"

Come scrive ancora il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma "Nessun dubbio che la persona che l'indagato avrebbe dovuto incontrare (l'antagonista della 'guerra aperta') fosse Di Giacomo (...). Ruggiero aveva ragioni di forte risentimento e gelosia nei confronti della vittima alla quale, fra l'altro, doveva ancora 5mila euro". Il sospetto killer infatti, sottolinea il gip, nutriva "più di un sospetto" sul fatto che la donna ferita, compagna della vittima ed ex di Ruggiero, "avesse intrapreso una relazione con Di Giacomo ma che tale frequentazione fosse iniziata quando formalmente il loro rapporto era ancora in vita e, in più, fosse stata la causa della sua definitiva rottura".

L'auto e gli abiti a casa della sorella del killer

A incastrare il killer sono poi state le immagini riprese dalle telecamere di Tor Bella Monaca subito dopo l'agguato che immortalano l'assassino in fuga salire su una Nissak Juke di colore nero con i vetri oscurati che combacia con la vettura trovata a casa della sorella di Ruggiero - a Fiuggi - dove il 30enne stava alloggiando da qualche giorno con la sua nuova compagna. Gli investigatori hanno inoltre trovato magliette e scarpe bianche compatibili con quelle utilizzata dal killer durante l'assassinio.

Omicidio premeditato

"Il percorso ricostruttivo del comportamento tenuto dall'indagato dalla mattina del 14 settembre sino all'ora del commesso delitto, è emblematico di una strategia (...) palesemente ispirata dall'intento di eliminare fisicamente la vittima", si legge ancora nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla procura di Roma una "azione criminale al culmine di una escalation innescatasi oramai da diverso tempo addietro". "Il delitto ha rappresentato il culmine di un atteggiamento antagonistico che ben potrebbe polarizzarsi su altri soggetti coinvolti nelle medesime dinamiche relazionali, in primis, l'ex compagna (...) non a caso attinta anch'essa da alcuni dei colpi esplosi e ferita non mortalmente, forse proprio grazie all'intervento salvifico estremo messo in atto da Di Giacomo, gettatosi su di lei, durante l'agguato". Valentino Ruggiero si trova ora in carcere. Dovrà rispondere di omicidio premeditato.