Valeria e Fabrizio: morti dopo un volo di 400 metri sotto gli occhi della loro bambina

Un dramma consumatosi nel giro di pochi secondo. Lei è scivolata su una lastra di ghiaccio ed è caduta in un dirupo e lui, nel tentativo di salvarla è precipitato nel vuoto davanti alla loro figlia di cinque anni. Tragedia sul Monte Vareno (Valle Camonica) nella tarda mattinata di domenica 31 gennaio: le vittime sono una donna di 35 anni, Valeria Coletta e il compagno di 40, Fabrizio Marchi, entrambi milanesi.

Incidente in montagna: morti Valeria Coletta e Fabrizio Marchi

La famiglia, insieme a un gruppo di amici, stava percorrendo un sentiero nel territorio comunale di Angolo Terme che porta al Salto degli sposi, un belvedere a dieci minuti a piedi dal Passo della Presolana. Una zona che conoscevano molto bene.Il percorso non era impegnativo, ma in questo periodo necessita di ramponi, non semplici scarponi da montagna. Non è chiaro se il gruppo li avesse. In serata sarebbero dovuti tornare tutti a Milano. Immediati i soccorsi, sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, di Brescia e di Darfo, di cui una del nucleo speleo alpino fluviale, il soccorso alpino, ma non è servito a nulla: i coniugi sono stati recuperati senza vita. Illese le altre tre persone.

Coletta e Marchi sono precipitati per quattrocento metri. In base alle testimonianze riportate oggi dai giornali locali, la donna è scivolata nei pressi di un canale che si sarebbe creato negli ultimi giorni per via delle nevicate e di una slavina. L'uomo nel tentativo di salvare la donna è caduto anch'egli. La bambina era su un bob trainata dai genitori. Gli amici hanno subito chiamato i soccorsi, e hanno impiegato ore i Vigili del fuoco e il Soccorso alpino, con le squadre delle Stazioni di Breno, per recuperare i corpi. I carabinieri di Breno indagando per ricostruire l'esatta dinamica. Le salme sono state restituite ai familiari, la piccola affidata ai nonni.