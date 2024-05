Valerio Spanu morto nel furgone schiacciato sotto al tir: "Dolore immenso"

Ancora sangue sulle strade. Si chiamava Valerio Spanu, 49 anni, originario della Sardegna, residente a Panicale (Perugia). Ieri stava viaggiando a bordo del suo furgone sulla SS76 quando, all'altezza di Fabriano (Ancona), ha tamponato un tir ed è rimasto schiacciato sotto al mezzo pesante. Il dramma giovedì mattina poco dopo le 11.30, in un punto dove sono in corso dei lavori.

L'impatto tra i due mezzi è stato devastante, per Spanu ogni soccorso è stato vano. A recuperare il corpo sono stati i vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme agli operatori del 118 e ai carabinieri. Traffico bloccato per ore.

Profondo cordoglio in tutta l'area del Trasimeno, e in special modo da parte dell'amministrazione comunale di Panicale, che ha ricordato così il suo concittadino: "Tutti ne abbiamo apprezzato l’umanità, la sincerità e la serietà che ha sempre messo a disposizione della collettività", è il pensiero espresso dall'amministrazione, anche a nome dell'intera comunità: "Di Spanu si sottolineano la disponibilità e cordialità, dimostrate sia nell’impegno quotidiano che in quello civile come consigliere comunale nella legislatura 2014-2019. L'amministrazione si stringe attorno alla famiglia in questo momento di immenso dolore".

Valerio Spanu lascia moglie e figli.