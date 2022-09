Malore in casa dopo la partita di calcetto: muore nella notte a 26 anni

Un ragazzo di soli 26 anni, Valerio Troisio, è morto nella notte a Collepasso, in Salento. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, ma all'apparenza difficili da spiegare dal momento che il giovane, almeno secondo le prime informazioni, non soffriva di nessuna patologia conclamata. Ieri aveva giocato a calcetto con gli amici, per poi tornare a casa proprio a Collepasso dove conviveva con la compagna. Dopo aver cenato, Troisio si sarebbe adagiato sul divano dove, a un certo punto, è stato colto da un malore. Che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Come riporta LeccePrima, la compagna ha subito chiamato il 118. Sul posto sono stati inviati da Casarano gli operatori del 118 e l'automedica. Alla donna sono state fornite telefonicamente anche le istruzioni per eseguire le prime manovre di rianimazione, in attesa che i sanitari raggiungessero il luogo.

Una volta in casa, gli operatori sanitari hanno fatto tutto il possibile per soccorrere il giovane che nel frattempo era stato adagiato sul pavimento della cucina. Ogni tentativo però è risultato vano. Troisio è stato dichiarato morto poco dopo le due di notte. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della sezione radiomobile di Casarano e il comandante della stazione di Collepasso. La salma sarà trasferita domani a Taurisano, per i funerali. Il pubblico ministero di turno, infatti, ne ha disposto la restituzione alla famiglia.

La coppia prossima al matrimonio

Il ragazzo era originario di Taurisano, altra cittadina del Leccese. Ci sono altre due circostanze che rendono ancor più triste la vicenda. La prima: Valerio e la sua compagna avevano una figlia di appena un anno. La seconda: i due ed erano in procinto di sposarsi. La data era stata fissata per il prossimo 24 settembre. La coppia sarebbe convolata a nozze a Collepasso e solo ieri i giovani avevano ritirato i rispettivi abiti da sposi. Per volontà della famiglia il 26enne sarà sepolto con l'abito scelto per il matrimonio.