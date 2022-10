Ritrovato il corpo di un 75enne scomparso: era in uno specchio d'acqua

Il corpo senza vita di un uomo di 75 anni è stato ritrovato dopo la sua scomparsa in Valle Cannobina, in provincia del Verbano Cusio Ossola, tra Crealla e Falmenta. L'uomo era stato avvistato l'ultima volta ieri verso le 15:30 nei pressi del cimitero di Crealla sul sentiero che conduce a Falmenta. Di sera è scattato l'allarme dopo il mancato rientro dell'uomo alla sua auto, che ha fatto attivare il protocollo provinciale di ricerca persona dei carabinieri. Squadre di vigili del fuoco, soccorso alpino, guardia di finanza e carabinieri lo hanno cercato fino notte fonda con l'ausilio di cani da ricerca e personale in zone impervie dove si pensava potesse essere caduto l'uomo. Attivato alle prime luci dell'alba di oggi anche il nucleo Sapr dei vigili del fuoco per eseguire perlustrazioni dall'alto mediante i droni. Il corpo è stato ritrovato in un piccolo specchio d'acqua dove si suppone sia caduto e poi annegato.