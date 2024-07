La corsa verso il pronto soccorso e il dramma: bimbo muore a soli 6 mesi

Un dramma dalle cause ancora tutte da accertare. Un bambino di appena sei mesi è morto all'ospedale "Curto" di Polla, nel Vallo di Diano, in provincia di Salerno.

La famiglia, originaria di Sala Consilina, paese di 12mila anime nel salernitano, aveva ricoverato il piccolo nel nosocomio locale nel pomeriggio di ieri, martedì 2 luglio, in seguito al malessere manifestato dal piccolo.

La famiglia, dopo la morte, ha presentato una denuncia ai carabinieri che mantengono il riserbo sulla vicenda ed hanno aperto un'inchiesta. Per ulteriori e approfonditi accertamenti, è stata sequestrata la salma del bimbo, così come la cartella clinica. Non si esclude uno shock settico ma si tratta solo di una delle ipotesi.

Il piccolo era giunto in ospedale nel pomeriggio di ieri in gravissime condizioni. Inutili i tentativi di soccorrerlo dei sanitari dell'ospedale. Il bimbo è deceduto poco dopo il ricovero nonostante la terapia di urgenza rianimativa. Una notizia terribile, che ha lasciato sotto choc i genitori del piccolo, una coppia di origine romena.