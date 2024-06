Cade dalla moto, tir lo travolge: tragedia sulla A1, muore Valter Nappini

Si chiamava Valter Nappini, era originario di Castiglione del Lago (Perugia), era un motociclista esperto. Viaggiatore sulle due ruote ma anche autista di professione: ha perso la vita in sella alla sua moto in un incidente stradale avvenuto mercoledì sulla A1 all’altezza di Sasso Marconi in direzione Bologna.

L'uomo ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è stato sbalzato dalla sella. Erano circa le 6,45, è finito a terra sull’asfalto e poi è stato investito da un camion.

Vani i soccorsi del 118, chiamati dall'auitista del mezzo pesante. Nappini è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna a causa delle gravissime ferite riportate. Era un appassionato e conosciuto motociclista e appena saputa la notizia, il Victoryteam Italia e lo Spyderman Club hanno espresso le loro condoglianze alla famiglia.