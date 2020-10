Auto vandalizzate nel parcheggio dell’ospedale: "Attacco a medici e infermieri"

Decine di auto vandalizzate, con i finestrini spaccati, gli specchietti rotti e la carrozzeria rigata. Qualcuno nella notte tra sabato e domenica si è accanito contro i mezzi che erano posteggiati nei parcheggi riservati a medici, infermieri e oss dell’ospedale Infermi di Rimini. Un raid vandalico “rivolto unicamente a colpire il personale sanitario”, denuncia il sindacato Cisl Fp Romagna.

“Difficile trova una spiegazione a tutto ciò, però il personale sanitario si sente un bersaglio”, dice la sindacalista Dorella Lotti. “Ad aver compiuto gli atti vandalici, perché per noi di atti vandalici si tratta, potrebbe essere stato qualcuno insofferente alle attese che si vengono a creare in ospedale in questo periodo di emergenza o magari ad alcune regole da osservare. Quel che è certo è che ad essere colpita è stata l’intera categoria”.

Il sindacato Csil chiede maggior tutela per il personale sanitario e che siano messi a disposizione dei dipendenti dell’ospedale un numero sufficiente di posti auto insieme all’installazione di un sistema permanente di videosorveglianza diffuso e a un ampliamento anche delle coperture assicurative contro gli atti vandalici.

Sulla vicenda è intervenuta anche la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Silvia Piccinini, che ha definito l’episodio “molto grave” e “che non deve essere sottovalutato”. “È necessario che le forze dell’ordine assicurino alla giustizia chi ha commesso un gesto indegno che va a colpire chi in questi mesi sta cercando di assicurare con sacrifici continui un’assistenza sanitaria adeguata a tutti noi - ha aggiunto Piccinini - È inconcepibile come in Emilia-Romagna possa trovare spazio una rabbia di questo tipo nei confronti del personale sanitario e per questo ci aspettiamo una presa di posizione netta e molto forte da tutte le forze politiche, anche da quelle che in queste ore stanno cavalcando in modo strumentale le difficoltà di alcuni settori economici dopo il varo delle nuove misure per contenere i contagi da Covid-19.