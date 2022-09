Assalto alla scuola, incendi e bestemmie sui muri: 180 bambini fuori dalle aule

La scuola aveva appena riaperto, ma è già stata chiusa: disastro a Cellatica, in provincia di Brescia, dove un gruppo di giovani vandali per ora ignoti ha preso di mira le scuole elementari intitolate a Leonardo da Vinci, che ospitano circa 180 bambini. Sono state danneggiate e imbrattate stanze, lavagne, attrezzature, banchi e altro ancora. Sono stati pure appiccati due incendi ad altrettante librerie. Per via degli ingenti danni (e per motivi di sicurezza), la scuola è stata dichiarata inagibile dai vigili del fuoco intervenuti. Le lezioni sono sospese, ma riprenderanno a breve (si attendono comunicazioni ufficiali del comune e dell'istituto scolastico), con i bambini che saranno trasferiti provvisoriamente negli spazi dell'oratorio, già messi a disposizione della parrocchia.

Sull'accaduto indagano i carabinieri. A dare l'allarme è stato un residente che avrebbe notato, domenica pomeriggio, un giovane con un cappuccio scavalcare il cancello e darsela a gambe. Tempo pochi minuti e le librerie stavano già bruciando. Una volta spento il rogo, l'amara constatazione: muri imbrattati di bestemmie e simboli fallici, altre scritte sui muri e danni alle aule e alle attrezzature.

"Siamo amareggiati per quanto accaduto alla scuola primaria - si legge in una nota congiunta firmata dal sindaco Marco Marini, dall'assessore all'istruzione Luisa Castellazzo e dalla dirigente scolastica Livia Pedretti -, vittima di un atto indicibile e volontario. Siamo attoniti dalla violenza dell'azione che colpisce la nostra comunità e i nostri bambini, il luogo della loro crescita, la culla del loro futuro. Faremo di tutto per ripristinarla il prima possibile. L'intervento delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco ha fatto sì che i danni siano limitati rispetto al rischio corso".