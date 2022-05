Trovato morto dopo essere stato massacrato di botte, l'appello: "Ecco i tatuaggi, lo riconoscete?"

La scoperta, macabra, è stata fatta a Vanzaghello, comune alle porte di Milano, qualche giorno fa: in una piazzola di sosta lungo la strada statale 336 c'era il cadavere di un uomo. Sul corpo del giovane c'erano numerose ferite: il volto tumefatto e le gambe rotte, entrambe. Sul volto, varie bruciature di sigaretta. Probabilmente è stato picchiato fino alla morte e poi gettato sull'asfalto, infine forse investito da un'auto. L'allarme era stato dato da alcuni automobilisti di passaggio che avevano notato il cadavere. La zona è conosciuta per la vicinanza a piazze di spaccio attive nei boschi nei dintorni. Non è escluso che possa esserci qualche collegamento.

L'indagine, condotta dalla Polizia di Stato, è coordinata dalla Procura di Busto Arsizio. Dall’autopsia sono state individuate sul corpo diverse fratture alle gambe e al volto oltre a escoriazioni compatibili con bruciature di sigaretta. I punti oscuri sono numerosi. Dal momento che dagli accertamenti preliminari non è stato possibile risalire all’identità della vittima, gli inquirenti hanno diffuso alla stampa le foto di alcuni tatuaggi dell’uomo. L'obiettivo è che parenti o conoscenti si facciano avanti, contattando la Questura di Varese.

Ecco l'elenco dei tatuaggi: