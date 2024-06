Strappa manifesti elettorali che coprono i necrologi di un amico

Un 71enne è stato denunciato per aver strappato i manifesti elettorali che erano stati affissi - come previsto dalle disposizioni comunali - nella bacheca abitualmente usata per pubblicare i necrologi. L'uomo protestava perché i manifesti elettorali avevano coperto l'annuncio mortuario di un suo caro amico recentemente scomparso.

È accaduto a Varapodio, comune in provincia di Reggio Calabria, dove l'uomo è stato denunciato dai carabinieri per il reato di distruzioni di manifesti elettorali. Nessuna motivazione politica, hanno accertato i carabinieri passando al setaccio il profilo dell'anziano, sarebbe infatti alla base del danneggiamento avvenuto qualche giorno addietro nel piccolo centro della Piana di Gioia Tauro. I militari, che hanno ricostruito la dinamica dei fatti analizzando subito le videoregistrazioni dell'impianto di sorveglianza.

