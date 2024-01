Si stordiva di droga e alcool e poi entrava nel letto delle figlie della compagna per molestarle

Entrava in piena notte nel letto di due quattordicenni e le molestava. Un 27enne è stato condannato oggi, giovedì 11 gennaio, a 3 anni e 8 mesi dal collegio del Tribunale di Varese, per violenza sessuale su minore. Secondo quanto ricostruito dall'accusa, tra il 2018 e il 2019 l'uomo, in più occasioni, aveva abusato delle due figlie di 14 anni della compagna con la quale viveva.

A segnalare il caso furono i responsabili dei Servizi sociali del Comune di residenza, informati da una zia alla quale le ragazze avevano confidato le molestie. A processo, con la stessa accusa, c'era anche la madre delle due ragazze: per la Procura la donna, pur essendo a conoscenza degli abusi, non avrebbe fatto nulla per impedire le molestie. La donna però è stata assolta.

Secondo le ricostruzioni l'uomo abusava frequentemente di alcool e droga e poi tornare a notte fonda. Dopo aver raggiunto la compagna nel letto, era solito recarsi in quello delle due minorenni dove partivano le molestie.In particolare, secondo la sentenza, il 27enne avrebbe toccato le due ragazze nelle parti intime.

Il pubblico ministero, Lorenzo Dalla Palma aveva chiesto sette anni. Il collegio ha riconosciuto all'imputato un parziale vizio di mente, decretando così una pena più bassa.