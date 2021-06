Il focolaio sul set della Sirenetta: è variante indiana

Dubbi non ce ne sono più. Hanno contratto la variante Delta del coronavirus i 15 contagiati individuati la settimana scorsa in Gallura, dopo la scoperta de primi 13 casi di Covid confermati fra gli operatori della troupe che lavorava nelle riprese del film Disney 'La Sirenetta'.

Il laboratorio di Microbiologia e virologia dell'Aou di Sassari, completato il sequenziamento, ha confermato la presenza della variante Delta su 15 tamponi sospetti, che nei giorni scorsi avevano mostrato una reazione diversa da quella tipica della variante inglese. Uno è riferito a un paziente proveniente dall'estero, mentre gli altri 14 sono di un unico clister, quello del set cinematografico.

I fari restano quindi puntati sul focolaio accertato a Trinità d'Agultu e scoppiato sul set del film Disney "La Sirenetta", che si stava girando in questi giorni fra Castelsardo e Golfo Aranci. L’allerta Covid aveva fatto scattare il coprifuoco a Trinità d’Agultu, dobve alcune decine di positivi sono stati accertati. Il sindaco Giampiero Carta aveva già emesso un’ordinanza con cui disponeva fino al 27 giugno il divieto di libera circolazione nel territorio comunale dalle 23.30 alle 5 del mattino, salvo i comprovati casi di salute, lavoro, necessità e urgenza.

"Dopo un esame di pre-screening su tre tamponi, inoltre, il laboratorio - continua la nota del laboratorio di Microbiologia e virologia dell'Aou di Sassari - ha registrato una positività al Covid fortemente sospetta per la variante brasiliana. Per questo motivo è stata avviata l’attività di sequenziamento. Ieri, infine, l’azienda ospedaliera universitaria di Sassari con il laboratorio di Microbiologia e virologia ha partecipato alla giornata di 'sorveglianza nazionale' che è stata indetta mensilmente dall'Istituto superiore di Sanità per valutare l'incidenza delle varianti in tutto il territorio". L'attenzione resta elevata.