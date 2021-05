Vende video hard della figlia 15enne in cambio di buoni acquisto

La donna è stata rinviata a giudizio. Prostituzione e pornografia minorile sono i reati contestati dal pm Lisa Bergamasco a una torinese di 46 anni .

Avrebbe pubblicato online, nell'inverno a cavallo tra il 2019 e il 2020, video della figlia di 15 anni e del fidanzato di 17 intenti a consumare rapporti sessuali. Il tutto in cambio di pagamenti in denaro o in buoni acquisto sulle più note piattaforme online. I minorenni, secondo l'accusa, sarebbero stati consapevoli di quello che accadeva e anche delle finalità. In un caso un utente avrebbe offerto alla donna buoni acquisto addirittura per 1.500 euro pur di vedere i filmati pornografici.

La donna avrebbe convinto la figlia a iscriversi sulle piattaforme dedicate e a postare le immagini in cambio di denaro. In altre occasioni la madre avrebbe partecipato alla diffusione in diretta di scene. La prima udienza del procedimento è fissata per l′8 novembre 2022.