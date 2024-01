Cerca di vendere Rolex per 46mila euro, ma viene derubato

Si erano dati appuntamento per la vendita di un orologio di lusso, ma quando si sono incontrati, il presunto acquirente ha approfittato di un momento di distrazione del proprietario e glielo ha rubato. Il colpo è avvenuto nella giornata di giovedì 11 gennaio a Milano. La vittima è un cittadino tedesco di 36 anni che aveva messo in vendita su un sito di e-commerce un Rolex GMT Master II dal valore dichiarato di 46mila euro.

Secondo quanto denunciato dalla polizia, i due si erano conosciuti qualche giorno fa su Ebay, dove la vittima aveva messo in vendita il cronografo. Fingendosi interessato all'acquisto, il truffatore ha concordato il prezzo e gli ha dato appuntamento per mezzogiorno in un ristorante in piazzale Principessa Clotilde, in zona Porta Nuova. Dopo essersi incontrati nel locale, il ladro si è detto pronto a fare un bonifico istantaneo per il pagamento, ma chiaramente soltanto dopo aver controllato e visto l'orologio. Approfittando di un momento di distrazione, l'uomo ha afferrato il Rolex ed è scappato. Sono in corso le indagini della polizia per accertare la dinamica dei fatti e risalire al responsabile.