Il ragazzino che per vendicarsi della multa taglia le gomme a tutte le auto della polizia

Nell'Italia che sta affrontando la seconda ondata dell'epidemia di coronavirus proseguono i controlli delle forze dell'ordine per verificare il rispetto delle norme anti covid imposte dal governo per cercare di frenare la curva dei contagi. A Padenghe, in provincia di Brescia, un ragazzo di 25 anni è stato multato dalla polizia locale delle Valtenesi perché trovato lontano dal suo comune di residenza senza giustificato motivo. In zona rossa, infatti, è necessaria l'autocertificazione per motivi di urgenza, salute o lavoro per potersi spostare. Il giovane, che ne era spovvisto, ha ricevuto una sanzione di 400 euro. E non è finita qui.

Per vendicarsi della multa taglia le gomme a tutte le auto della polizia: finisce male

Arrabbiato perché si riteneva vittima di un'ingiustizia, poche ore dopo il ragazzo ha deciso di non fare ricorso al prefetto, ma ha pensato (male) di vendicarsi raggiungendo in macchina, durante la notte, il comando della polizia locale per danneggiare le auto di servizio degli agenti. Ha tagliato gli pneumatici a una Fiat Punto, una Panda e un furgone usato come stazione mobile. Un danno da un migliaio di euro.

La ritorsione gli è costata molto cara. Immediatamente sono iniziate le indagini dei carabinieri di Manerba che, grazie all’analisi dei verbali elevati in quei giorni e alla visione dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti ad identificare il giovane che, una volta chiamato in causa, non ha potuto fare altro che ammettere il fatto. È stato quindi denunciato alla procura della Repubblica di Brescia per danneggiamento aggravato.