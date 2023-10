Resta a piedi con l'auto, la guardia di finanza lo soccorre e trova la droga: arrestato

Un cittadino marocchino incensurato, residente in Veneto, è stato arrestato nella notte di oggi, mercoledì 4 ottobre 2023, dalla Guardia di Finanza di Bolzano, perché trasportava sul proprio furgone tre chili di hashish e oltre un chilo di cocaina. La dinamica dell'arresto però è singolare.

L'auto in panne e l'arrivo della guardia di finanza

L'uomo, un venditore ambulante, è stato individuato da una pattuglia nei pressi del casello autostradale di Egna, nella provincia autonoma di Bolzano. I finanzieri si sono fermati dopo aver notato il veicolo che, dopo essere uscito dal casello, procedeva con un'andatura incerta per poi fermarsi, poco dopo, in un parcheggio in prossimità della barriera, con evidenti problemi meccanici.

L'autista ha confermato ai finanzieri che, in effetti, la sua auto era in panne, ma ha fermamente rifiutato l'intervento del carro attrezzi, dichiarando di aver già contattato un conoscente. L'atteggiamento dell'uomo era sospetto: ha dichiarato di trasportare abiti per la vendita ambulante senza, però, fornire alcuna indicazione sulla destinazione né spiegazioni sull'orario insolito per la vendita di vestiti.

Da qui la decisione dei finanzieri di perquisire l'auto, che poi hanno subito scovato la causa del nervosismo del venditore ambulante: un panetto di cocaina e 30 panetti di hashish, nascosti in una busta di plastica occultata sotto gli indumenti ammassati sul pianale. L'uomo è stato, dunque, arrestato e portato alla casa circondariale di Bolzano. Lo stupefacente sequestrato, trasformato in singole dosi, avrebbe fruttato oltre 120.000 euro.

